В бутике Podium Italia состоялось открытие корнеров трех легендарных брендов — Brioni, Corneliani и Tom Ford. Это стало настоящим событием для тех, кто ценит безупречную мужскую классику или делает ставку на модную элегантность.





Главной целью создания нового пространства стали абсолютный комфорт и особенная атмосфера расслабленности и уюта для клиентов бутика. Ведь процесс покупки в люксе — это продуманная церемония, которая дарит особые эмоции клиентам.





Основатель и CEO компании Podium Italia Дмитрий Мащенко об открытии:

«В бутике Podium Italia представлены одни из самых значимых брендов в сегменте fashion, smart, классики. Все сделано для того, чтобы человек мог найти все лучшее и сразу, не тратя своего драгоценного времени, которого сегодня нам всем часто не хватает».





«Мы вывели на новый уровень презентации для клиентов три лучших бренда классической формальной одежды. Таких, как легенда портновского искусства Brioni, любимый бренд политиков, бизнесменов, ценителей эксклюзивных вещей. На мой взгляд — это лучший бренд по производству мужского костюма. Tom Ford — классический бренд иного формата. Это великолепный имиджевый эталон английского костюма. И, конечно же, бренд Corneliani, идеальный для полного гардероба современного мужчины, бизнесмена. В коллекциях Corneliani представлены все направления: от вечернего и бизнес-look до smart casual».





«Костюм от премиального бренда — не просто вещь. Он должен радовать, позволять чувствовать себя увереннее, достойнее. Это позволяет двигаться более смелыми, четкими шагами и достигать целей, что особенно ценно в наше непростое время».





«Подчеркну, что именно здесь и теперь мужчины могут найти для себя коллекцию на любой вкус, стиль и, что немаловажно, бюджет».





Менеджер бутика Podium Italia Тимур Фетисов:

«Мужчины предпочитают бренды, предоставляющие total look: от костюма до обуви и аксессуаров. В новых корнерах клиент может приобрести не только идеально сидящий костюм, спортивную одежду, casual-комплекты. Впервые в Узбекистане здесь представлена зона underwear, где представлены носочные, бельевые, домашние и пижамные коллекции из лучших тканей. Специально для удобства гостей в каждом корнере есть своя примерочная и зона для комфортного времяпрепровождения. Здесь клиент может чувствовать себя максимально удобно, получать удовольствие от шопинга, отдохнуть и выпить чашку кофе. Уровень сервиса в новом пространстве соответствует самым высоким стандартам современного ритейла. Для клиентов также доступно tailor-ателье, которое поможет идеально посадить элементы гардероба в процессе примерки».





«Для консультантов новые корнеры — это возможность представить культовые бренды на уровне, соответствующему мировому. И, конечно же, показать и продемонстрировать покупателям всю роскошь этих коллекций».





Адрес: ул. Зарафшан, 17.

Ориентир: торговый комплекс «Аркада», концертный зал «Зарафшан».

Телефон: (+998) 71−232−38−38.

Сайт: podiumitalia.uz

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