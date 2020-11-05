У торгового финансирования плюсов много, начиная со стоимости денег: оно обходится дешевле кредита. Также погашение суммы возможно единовременно и в конце срока. Ведь торговому бизнесу платить после продажи товара удобно.

Но для полного сравнения нужно понять, как работает кредитная схема импорта товаров. Сначала берется кредит и отправляется предоплата зарубежному партнеру. Далее нужно дождаться товара — причем, хорошо, если не возникло никаких форс-мажоров и поставка прошла успешно. И только после получения начинается его продажа — этап зарабатывания. Кредит же все это время уже тикает. Многие вынуждены планировать кредитные платежи первых месяцев в сумме займа, переплачивая еще и на этом.

В случае же с торговым финансированием весь процесс выглядит иначе. Клиент планирует купить и импортировать товар от иностранного поставщика. Он обращается в «Капиталбанк», но не за кредитом, а за торговым финансированием. «Капиталбанк» оценивает этот проект и заемщика практически так же, как и в случае с кредитом.

Но дальше все идет по-другому. «Капиталбанк» поручает одному из своих банков-партнеров по всему миру (в зависимости от того, в какой стране находится поставщик товара) открыть аккредитив с опцией постфинансирования на имя поставщика. Это нормальная мировая практика и зарубежные поставщики с этими инструментами давно знакомы и готовы к такой работе.

Далее поставщик отправляет товар. И только после этого зарубежный банк раскрывает аккредитив и импортер получает деньги. А во многих случаях он соглашается на раскрытие аккредитива даже после поступления товара в Узбекистан. На практике в европейских странах таким способом пользуются на регулярной основе практически все компании, потому что этот инструмент удобен, выгоден и надежен.

У АКБ «Капиталбанк» налажено партнерство с банками и финансовыми организациями во многих странах мира. Наиболее активные проекты — с Россией, Беларусью, Казахстаном, Германией и Австрией (которые покрывают весь ЕС).

Из недавних новых партнерств — Сommerzbank AG предоставил «Капиталбанку» линию по аккредитивам с постфинансированием по импортным контрактам в размере 2 млн евро. И в дальнейшем при необходимости эта сумма может быть увеличена. Немного раньше аналогичную линию для «Капиталбанка» открыл австрийский RaiffeisenBank.

Узнать подробнее об условиях торгового финансирования в АКБ «Капиталбанк» можно на официальном сайте или телефону: (+998) 78−148−40−08.

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