В отделении «Игру Сув-2» Камашинского государственного лесного хозяйства в Кашкадарьинской области 3 ноября произошел крупный пожар, сообщила руководительница пресс-службы областного управления по охране экологии и окружающей среды Карима Ёдгорова.

По ее словам, пожар, охвативший площадь в 5 га, уничтожил редкие деревья, нанес ущерб флоре и фауне в лесной зоне. В частности, сгорели около 600 зарафшанских елей. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара и размер ущерба.

Отмечается, что среди населения нет пострадавших.

В 2010 году в Кашкадарьинской области начался крупномасштабный проект по возрождению естественных посадок зарафшанской ели. Она — гордость и краса живописных гор.

В середине сентября пожар вспыхнул также на территории лесного хозяйства «Кизирик» в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Тогда огнём было охвачено около 50 га полей с сухой травой.