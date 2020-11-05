В Ферганской области начато производство дизельного топлива стандартов Евро-4 и Евро-5. Заместитель министра энергетики Бехзот Нарматов, хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров, генеральный директор Jizzakh Petroleum Шокир Файзуллаев и директор Ферганского нефтеперерабатывающего завода Хабиб Латипов 5 ноября нажали символическую кнопку запуска проекта, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 300 млн долларов. В торжественной обстановке на заводе запустили блок ГДС (технологическая установка гидросульфатизации дизельного топлива), предназначенный для производства дизеля марок Евро-4 и Евро-5.

В рамках проекта для замены существующих катализаторов ГДС блока, установленных в 1999 году, на новые и высокоэффективные аналоги был заключен договор с французской компанией Axens по производству и поставок катализаторов. Само устройство мощностью 1,7 миллиона тонн в год было построено японской «Тойо инжинирнг корпорейшн».

На церемонии запуска было сказано, что эти изменения позволят в перспективе довести качество топлива стандарта Евро-2 до уровня Евро-4 и Евро-5, сократить выброс диоксида серы, расширить экспортные возможности, а также повысить привлекательность толлинговых операций (переработки).

Ожидается, что до 2030 года объем выпускаемого продукта будет доведен до 2 миллионов тонн в год. Кроме того, внутренний и внешний рынки планируется обеспечить 520 тысячами тонн автобензина и 640 тысячами тонн дизельного топлива стандарта Евро-5. В течение следующих 10 лет будет дополнительно поставлено 200 тысяч тонн авиатоплива марки Jet A-1, а объем глубокой переработки повысится с 82−84% до 92%.

Jizzakh Petroleum получил Ферганский НПЗ в доверительное управление в марте этого года, а модернизацию завода начал в июне. Тогда сообщалось, что компания планирует запустить с середины 2023 года производство бензина АИ-92 и дизельного топлива Евро-5.