Министерство финансов Узбекистана представило статистику по «белым» заработным платам в стране в июле-августе 2020 года (PDF).

Согласно данным динамики уровня зарплат, рынок труда постепенно восстанавливается от последствий карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, в результате введения карантина количество плательщиков НДФЛ снизилось на 500 тысяч — с 4,24 миллиона человек в феврале до 3,74 миллиона в апреле. При этом в мае — со смягчением ограничений — ситуация началась постепенно стабилизироваться: налоги с зарплаты заплатили уже 4,16 миллиона человек.

Ограничения в июле снова сказались на числе плательщиков НДФЛ, но не так значительно, их стало меньше на 40,4 тысячи (всего — 4,12 миллиона человек). В августе ситуация вновь начала стабилизироваться — налоги с зарплаты заплатили 4,13 миллиона человек. Это все еще меньше февральского показателя.

Количество плательщиков НДФЛ в 4,13 миллиона человек составляет 12% от общей численности населения (около 34 миллионов), или 28,1% от экономически активного населения (около 14,68 миллионов человек).

Динамика уровня заработной платы:

Что касается размера зарплат, то изменения в большей степени коснулись тех, кто получает до 1 млн сумов (их число снизилось с 48,3% до 42,8% от общего числа) и от 2 до 4 млн сумов (повысилось с 16,3% до 20,5%).

Зарплата от 4 до 5 млн сумов начисляется 190261 работнику (4,6%), от 5,5 млн сумов и выше — 249233 работникам (6%).

В целом поступления по НДФЛ за 9 месяцев 2020 года составили 11 трлн сумов и увеличились на 1,5 трлн сумов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как писала ранее «Газета.uz», в Узбекистане сильно замедлились темпы роста «белой» заработной платы — с 30,5% в сентябре прошлого года до 6% в нынешнем сентябре. Зарплаты в сфере здравоохранения и образования значительно ниже среднереспубликанского уровня.

С начала года совокупные доходы населения снизились на 0,3%, сообщил Госкомстат. С 2007 года, по данным статистики, совокупные доходы постоянно росли.