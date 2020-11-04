Делегация Кыргызстана во главе с министром иностранных дел страны Русланом Казакбаевым 5−6 ноября посетит Узбекистан с рабочим визитом, сообщила пресс-служба МИДа.

В программе визита предусмотрены встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли и других ведомствах.

В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, добавили в МИДе.