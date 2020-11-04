Узбекистан и Украина намерены активизировать совместные усилия для расширения и диверсификации взаимной торговли и обеспечения роста ее объемов до 1 млрд долларов в год в ближайшей перспективе.

Об этом на встрече 3 ноября говорили заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко, сообщила пресс-служба МИВТ.

Значительные перспективы сотрудничества между странами стороны видят в промышленной кооперации в химической, нефтехимической, металлургической, пищевой, фармацевтической отраслях и в секторе информационных технологий. Была также рассмотрена инициатива налаживания промышленной кооперации в области машиностроения и производства нефтегазового оборудования.

Узбекистан и Украина планируют усилить кооперацию в сфере сельского хозяйства, создавая совместные агропромышленные предприятия по выращиванию и переработке востребованных сельскохозяйственных культур.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы в составе руководителей профильных министерств и ведомств двух стран для подготовки предложений по расширению инвестиционного, промышленного и торгово-экономического сотрудничества.