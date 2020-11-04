В Ташкенте в рамках встреч межправительственной комиссии между Узбекистаном и Казахстаном состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с АО «Экспортная страховая компания KazakhExport». В соответствии с ним со стороны экспортной страховой компании будут выделены средства в размере 3 млн долларов США.

Они будут направлены на финансирование импорта товаров и услуг, произведенных в Казахстане. Таким образом, будут предприняты меры поддержки казахских экспортеров и клиентов АКБ «Кишлок курилиш банк», подписавших с ними контракты.





Это не первый опыт сотрудничества с экспортной страховой компанией KazakhExport. 28 ноября 2018 года между банком и компанией уже был подписан первый меморандум о сотрудничестве с целью установления и дальнейшего развития взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества в сфере страхования и финансирования клиентов банка.

Таким образом, дальнейшее наращивание сотрудничества даст возможность и создаст необходимые предпосылки для развития узбекско-казахских торговых отношений.

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