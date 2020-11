Китайская компания China Gezhouba Group Corporation (CGGC) приступила к строительству тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 1,5 ГВт в Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Проект осуществляется в рамках инвестиционного соглашения между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и компаниями The International Company for water and power projects и Acwa Power из Саудовской Аравии. Объкт строится на условиях «под ключ».

Новая ТЭС с двумя парогазовыми установками (ПГУ) будет вырабатывать до 10 млрд кВт.ч электроэнергии в год. Поставщиком ПГУ выступит японский консорциум Mitsubishi Hitachi Power Systems. Финансирование строительства станции будет осуществляться за счет средств ACWA Power в объеме около 1 млрд долларов на условиях государственно-частного партнерства.

В марте Минэнерго подписало с ACWA Power соглашение о покупке электроэнергии (PPA) сроком на 25 лет общей стоимостью 1,2 млрд долларов в рамках строительства ТЭС в Сырдарьинской области.