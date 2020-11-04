Красивые сочетания цифр с интересными, легко запоминающимися и символическими комбинациями всегда привлекают внимание и интерес людей. Мобильный оператор Mobiuz дарит своим абонентам отличную возможность подключить в эти дни номера Steel Light и Steel со скидкой 100%, а номера категории Bronze — со скидкой 90%.

Для этого достаточно выбрать в соответствии со своими потребностями в минутах, МБ и SMS любой из восьми тарифных планов компании: Gap Yo‘q, Gap Yo‘q Pro, Mobi 40, 50, 70, 90, 110 или 150. Абонентская плата тарифов варьируется от 35 тысяч сумов до 150 тысяч сумов в месяц, что еще больше расширяет возможности выбора.

Кроме этого, абоненты, подключившиеся до конца ноября на тарифы Gap Yo‘q Pro, Mobi 70, 90, 110 и 150 получат в разы больше интернет-трафика по своим тарифам. Таким образом, можно не только выгодно стать обладателем красивого номера, но и успешно вложить средства в тарифный план.

Например, абонент хочет подключиться на тариф Mobi 70 и выбирает номер ***5665 категории Steel. При подключении он оплачивает только 70 тысяч сумов в качестве абонентской платы и получает 2,5 тысячи минут на звонки по Узбекистану, безлимит внутри сети, 2,5 тысячи SMS и увеличенный объем трафика в 20 тысяч МБ.

«Списки красивых номеров размещены и регулярно обновляются на сайте Mobiuz. Тем самым любой желающий в удобное для себя время может предварительно просмотреть все доступные номера и выбрать один или несколько понравившихся вариантов. В дальнейшем подключить его в офисе компании или коммерческого партнера», — отметил официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

Больше информации можно узнать на официальной странице компании в Facebook.

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