Формирование личности, способной исследовать, познавать мир и готовой быть частью современного общества — сложная задача. Она требует высокого профессионализма от педагога.

Преподаватель выступает проводником в безграничном мире знаний. Именно поэтому важно, чтобы учитель понимал потребности и желания ребенка и мог выстроить доверительные отношения. Ведь от этого зависит успешность учебного процесса.

Invento The Uzbek International School рассказал об иностранных преподавателях. Они решили продолжить свою карьеру в Ташкенте и привнести новые образовательные стандарты.





Изис Сигволт

Изис родом из Куритибы на юге Бразилии. За более чем 12 лет работы в сфере образования она успела поработать в разных странах и обучить множество детей. По мнению Изис, качественное образование способно изменить жизнь людей и мир к лучшему.

Работая в Invento, Изис стремится раскрыть потенциал детей и пробудить в них интерес к обучению через дружбу, взаимоуважение и гостеприимство.

Хелен Стасину





Хелен родилась в ЮАР, куда из Греции переехали ее родители. На протяжении 26 лет педагогической деятельности она успела поработать в разных уголках мира. И вот теперь стала частью дружного сообщества Invento.

В своей работе Хелен придерживается практического подхода. Она предоставляет учащимся все ресурсы и возможности для обучения и формирования глобального мышления. Хелен твердо убеждена в эксклюзивности образовательной программы PYP, которая направлена на всестороннее развитие детей.

Энрика Диксон





Как и Хелен, Энрика родилась в ЮАР. Своим главным жизненным призванием она называет преподавание. Вот уже 36 лет Рикки следует своему кредо, обучая детей на разных континентах.

Она активно работает над тем, чтобы юные учащиеся Invento с каждым днем становились лучше во всех аспектах.

«Я много лет преподаю в разных странах мира. Однако Invento International School — это, несомненно, самое красивое и одно из лучших учебных заведений, где я когда-либо работала. Здесь есть то, чего нет в других школах», — сказала Рикки в одном из своих интервью.

Паола Кантрерас Хименес





Паола является классным руководителем первого класса Invento UIS. Она постоянно работает над собой и сейчас получает магистерскую степень.

С 2017 года Паола является сертифицированным преподавателем программы PYP. За последние шесть лет она проработала в международных школах Азербайджана, Казахстана и теперь Узбекистана.

Профессиональная философия Паолы заключается в создании образовательной среды, полной любви и тепла к каждому ребенку. Она уверена, что установление дружеских отношений с детьми поможет ускорить процесс получения новых знаний и улучшить эффективность образовательного процесса.

Творческие, интеллектуальные, талантливые, с богатым опытом и рекомендациями — такими являются преподаватели Invento The Uzbek International School.

Здесь каждый момент — это возможность для обучения.

Записаться в Invento можно по телефону: (+998) 71−210−99−99.

Адрес: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City.

Сайт: Invento.uz

Telegram: t.me/Inventouz

Instagram: @Inventouz

Facebook: fb.com/Inventouz

На правах рекламы.