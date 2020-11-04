В одном из строящихся зданий Tashkent City днем 4 ноября произошел пожар, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание началось в 15:37 на третьем этаже шестиэтажного здания в лоте №7, в помещении, которое рабочие временно использовали в качестве склада. Пожарный экипаж прибыл по вызову в 15:42, спустя 10 минут огонь был полностью потушен.

От пожара пострадало 15 кв. м площади склада, сгорели строительные материалы. О жертвах или пострадавших информации нет, добавили в МЧС.

Фото: МЧС.