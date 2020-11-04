Начальник Бухарского областного Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ашур Тухтаев 25 октября провел свадьбу своего сына в свадебном зале «Ипак Йули» в Бухаре. На мероприятии присутствовали свыше 50 человек, сообщила корреспондентка Daryo.uz Лайло Хаитова.

Ранее заместитель начальник ЦСЭБОЗ Ботир Курбанов сообщил, что cвадебным и банкетным залам в Узбекистане было разрешено возобновить работу с 1 октября. Он уточнил, что мероприятия в указанных заведениях должны проводиться в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями с участием не более 30 человек — близких родственников и других родственников, проживающих на территории определенного района.





Фото: Daryo.uz.

Глава областного управления центра Ашур Тухтаев заявил, что подготовка к свадьбе его сына началась в начале 2020 года, но из-за пандемии она была отложена. На церемонии 25 октября ожидалось участие не более 15 гостей со стороны сватов, но пришло больше людей, чем было согласовано ранее, приводит его слова Daryo.uz.

«Действительно, как руководитель организации, я допустил ошибку, признаю. На самом деле ты мучаешься, не зная кого из близких пригласить на свадьбу из 30 человек, но это требование сегодняшнего дня. Несмотря на требование, на свадьбу пришло более 50 гостей. Ну это узбекские нравы, хотим мы этого или нет, со стороны сватов пришло больше гостей. Нельзя им просто сказать „уходите“ и выдворить», — сказал Тухтаев.

Ашур Тухтаев и Эркин Джураев. Фото: Daryo.uz.

Руководитель заведения «Ипак йули» Эркин Джураев сообщил Daryo.uz, что свадебный зал рассчитан на 80 человек и в день свадьбы сына главы областного Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья были подготовлены места на 80 человек. Согласно видеозаписям, на мероприятии предположительно присутствовало 60 человек.

Предприниматель добавил, что ежедневно проводятся свадьбы с участием 80 человек. По его словам, до сих пор его не привлекали к ответственности.

Фото: Daryo.uz.

Ранее эстрадный исполнитель Вохиджон Исаков, сыгравший свадьбу в Tashkent City, привлечен к ответственности по статье 54 КоАО и оштрафован на 5 БРВ. В апреле прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело против жителя столицы за организацию предсвадебного мероприятия «куёв навкар» во время карантина.