Заместитель хокима Алмазарского района Ташкента по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Абдурасул Вахабов, освобожденный от должности в конце сентября 2019 года, вернулся на этот пост с приставкой и. о.

Увольнению предшествовал инцидент, в котором Абдурасул Вахобов был обвинен в нападении на корреспондентов Kun.uz. Замхокима в ответном видеообращение заявил, что журналист Рахматилла Исраилов вел себя некорректно, просил содействия в выделении земли, предлагал деньги и угрожал публикацией негативного материала.

Фото: Kun.uz.

Рахматилла Исраилов назвал слова чиновника клеветой. Издание направило заявление в Генеральную прокуратуру Узбекистана о принятии мер в отношении Абдурасула Вахабова.

Прокуратура Ташкента отказалась возбуждать уголовное дело. Затем Генпрокуратура отменила решение городской прокуратуры об отказе в возбуждении дела и направила дело на пересмотр.

На встрече с журналистами заместитель прокурора Ташкента Алиакбар Пулатов не смог конкретно ответить на вопрос, были ли слова замхокима в отношении журналиста клеветой. Он заявил, что по итогам расследования прокуратура пришла к выводу, что увольнение — достаточно строгое наказание для сотрудника, проработавшего в хокимияте 20 лет.

Фото: Xabar.uz.

Издание Xabar.uz 2 ноября опубликовало копию письма хокимията Алмазарского района за подписью и. о. замхокима Абдурасула Вахабова. Письмо датировано 1 июля 2020 года. При этом на сайте хокимията Ташкента должность замхокима района по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства все еще остается вакантной.

«Газета.uz» связалась с пресс-службой районной администрации, где сообщили, что после ухода Абдурасула Вахабова должность замхокима долгое время оставалась свободной.

«Долгое время на пост замхокима никто не приходил… Из-за строительства Центра исламской цивилизации было много сносов, строительных работ. Выросло число обращений в портал [президента] от населения. Из-за увеличения числа вопросов, которые требуют решения, [Абдурасула Вахабова] временно приняли на работу. Если вы обратили внимание, он является исполняющим обязанности замхокима. Еще решения о назначении замхокима не было», — отметили в хокимияте.

В пресс-службе объяснили, что если не отвечать на обращения населения в портал в установленное время, это расценивается как правонарушение, за что предусмотрена ответственность в отношении хокимиятов.

В администрации района не уточнили точную дату восстановления замхокима в должности, но отметили, что «в мае 2020 года его еще не было».