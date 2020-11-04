Компания Bizning Uylar Development представляет новую форму организации коммерческого пространства — торговый квартал Alfraganus. Проект является широкомасштабной торгово-прогулочной площадью. Она разделена на восемь секторов сетью улочек, вдоль которых будут располагаться одно- и двухэтажные коммерческие строения. Общая площадь проекта составляет свыше 118 тысяч кв.м. Квадратура реализуемых коммерческих площадей — от 15 до 1000 кв. м.





Проект отличает выгодная локация в центре столицы. Торговый квартал расположится вдоль улиц Фаргона Йули и Кушкуприк в центре Мирабадского района. Дорога сюда из любой точки города займет считанное время.

В 5−10 минутах езды находятся международный аэропорт им. И. А. Каримова и Северный вокзал. Удобная транспортная развязка гарантирует массовый поток автовладельцев, для которых на территории будут предусмотрены многочисленные парковочные зоны. А высокий пешеходный трафик будет сформирован за счет жителей близлежащих жилых кварталов.





Особенная концепция Alfraganus предлагает гостям совершать ежедневные увлекательные путешествия по торговым улочкам квартала прямо под открытым небом. Здесь ждут приятные прогулки на свежем воздухе в поисках необходимых товаров или услуг. Кафе и рестораны, кофейни и булочные, розничные магазины продуктов, одежды, бытовой техники, косметики, парфюмерии, шоурумы, цветочные бутики, прачечные, спа-салоны и салоны красоты, разнообразные развлекательные зоны. Все это и многое другое ждет каждого на просторах торгового квартала Alfraganus.

Теперь каждый сможет открыть для себя новую эру развлечений и качественного шопинга в центре столицы вместе с Alfraganus.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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