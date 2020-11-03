Для нормального функционирования гидрометеорологической службы Узбекистана требуется немедленно решить вопрос низких зарплат и сопутствующей утечки кадров, говорится в заявлении Узгидромета, опубликованном на сайте.

Гидрометеослужба выполняет работу, от которой зависит не только деятельность многих сфер экономики, таких, как сельское хозяйство, авиация, но и в целом безопасность государства. Она тесно связана с защитой жизни и имущества людей, мониторингом и охраной окружающей среды, обеспечением безопасности населения и экономики страны.

Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет) готовит не только прогнозы погоды, но и прогнозы водоносности рек, справки о состоянии основных сельскохозяйственных культур, агрометеорологические прогнозы, занимается метеообслуживанием гражданской авиации, предоставляет информацию о селепаводковой и снеголавинной опасности, в том числе на урочище Чимган и на перевале Камчик, о состоянии высокогорных прорывоопасных озер, о загрязнении атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, и о радиационном загрязнении в городах и населенных пунктах.

Весеннее обследование зон возможных опасных гидрометеорологических явлений. Фото: Узгидромет.

Кроме того, Узгидромет принимает участие в проведении метеорологических и экологических наблюдений при подготовке документов для проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане.

На сегодняшний день на территории Узбекистана функционируют 85 метеорологических станций, 33 агрометеорологических поста, 133 гидрологических поста, 9 озерных станций, 12 авиаметеорологических станций и 63 пункта наблюдений за загрязнением природной среды.

«Даже в период пандемии коронавируса, несмотря на сложную ситуацию с получением гидрометеорологической информации, Узгидромет продолжает выполнять функции Регионального телекоммуникационного центра, обеспечивая необходимой информацией прогностические подразделения Центральноазиатского региона», — говорится в заявлении.

Сейчас проводится поэтапное оснащение подразделений Узгидромета, в том числе наблюдательной сети, современным оборудованием в рамках грантов международных организаций, за счет средств бюджета и внебюджетных средств организации.

«Вместе с тем, имеются некоторые вопросы, требующие немедленного решения, — говорится в заявлении. — С 2017 года не принят ни один нормативный документ по совершенствованию деятельности Узгидромета».

«Средняя зарплата составляет 1200000 сумов, по областным управлениям — 1000000 сумов, например, заработная плата наблюдателя метеорологической станции составляет 750 тысяч сумов (!). Этот факт не может не влиять негативно на привлечение молодых квалифицированных кадров, особенно выпускников профильных высших образовательных учреждений», — подчеркивается в заявлении.

Из-за низкого уровня зарплаты, говорится в сообщении, высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в Узгидромете 5−10 лет и более, уходят в другие министерства, ведомства и организации, где зарплата на аналогичных должностях в два-четыре раза выше.

«За последние три года из системы Узгидромета ушли специалисты в области тематической обработки спутниковых данных, телекоммуникации и IT, большинство специалистов — выпускники ведущих национальных и зарубежных профильных вузов. Низкая зарплата создает впечатление у сотрудников Узгидромета о непрестижности и ненужности их труда», — подчеркивается в заявлении.





Доставка вертолетом продовольствия, топлива и оборудования на труднодоступные лавинную станцию Ойгаинг и гидрологическую станцию Майдонтол. Фото: Узгидромет.

Сотрудники метеослужбы отметили необходимость скорейшего принятия мер по совершенствованию деятельности Узгидромета и решения о долгосрочной стратегии развития отрасли.