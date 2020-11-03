Два телевизора по цене одного — такие покупки всегда доставляют радость. Особенно, если речь о телевизорах Samsung. С 26 октября по 30 ноября у покупателей QLED 8K есть возможность получить в подарок еще и модель QLED 4K.

Срок действия акции ограничен, а потому стоит поторопиться.





Передовые технологии QLED 8K уже доступны

Просмотр телевизора с технологией QLED 8K — это полное погружение в реальность на экране. Зрителей ждут непередаваемые ощущения от знакомства с новым блокбастером или семейными архивами.

8K является наиболее высоким стандартом разрешения телевидения сверхвысокой четкости:

8К — это 33 млн пикселей, что в четыре раза больше, чем в 4K UHD;

технология Quantum HDR отвечает за подбор цветопередачи, контраста и четкости для каждого участка экрана;

процессор Quantum 8K автоматически настраивает не только картинку, но и звук;

динамики телевизора и саундбара могут работать одновременно благодаря технологии Samsung Q-Symphony.

Модели QLED 8K хорошо дополняют современный интерьер. Благодаря ультратонкой рамке высокотехнологичный телевизор органично вписывается в пространство просторной гостиной. А зрители получают безграничный экран с более широким углом обзора.





QLED 4K для незабываемых семейных вечеров

С телевизорами Samsung можно отправиться в увлекательное путешествие. И ничто не помешает открывать новые горизонты снова и снова. Разрешение 4K — это высокая плотность пикселей и улучшенное качество изображения в сравнении с моделями Full HD. А потому — более четкая картинка и глубокая перспектива.

Благодаря технологии масштабирования на телевизорах 4K можно смотреть любой контент в хорошем качестве: меньше шумов, выше четкость и яркость. А мощный процессор Quantum 4K отвечает за визуальные характеристики в любое время суток и при любой освещенности. Даже если включены бытовые приборы, шумят дети или соседи устроили ремонт, зрители не пропустят важные новости или моменты любимого сериала. QLED 4K — искусственный интеллект в телевизоре.





Два телевизора по цене одного: отличное решение для всей семьи

В акции от Samsung «При покупке телевизора QLED 8K получите QLED 4K в подарок!» участвуют несколько моделей телевизоров QLED 8K:

QE65Q900RBUXCE, в подарок — QE55Q70TAUXCE;

QE75Q900RBUXCE, в подарок — QE55Q70TAUXCE;

QE75Q800TAUXCE, в подарок — QE55Q77TAUXCE.

Это отличная возможность установить в доме качественную современную технику Samsung или сделать подарок близким. Один телевизор для себя, второй — для родителей. Они точно такого не ожидали.

Чтобы получить подарок, нужно:

купить телевизор QLED 8K, участвующий в акции;

получить подарок на месте покупки.

Акция действует по всему Узбекистану в магазинах официальных дилеров и партнеров Samsung:

MEDIAPARK;

Radius;

GOODZONE;

Sigma.

Количество подарков ограничено.

Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.

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Сайт: samsung.uz

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