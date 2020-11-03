Антимонопольный комитет Узбекистана изучил проект постановления Кабинета министров «О мерах по оснащению общеобразовательных школ мебелью, учебно-лабораторным оборудованием, спортивным инвентарем и учебными пособиями в 2021—2025 годах», разработанный Министерством народного образования.

В заключении АМК отмечается, что на протяжении многих лет создание в стране искусственных монополий путем предоставления исключительных прав отдельным хозяйствующим субъектам отрицательно сказывается на формировании здоровой конкурентной среды в экономике. Такая система приводит к неоправданному расходованию бюджетных средств.

Третий абзац пункта 4 проекта гласит, что поставку и установку мебели и оборудования в школы, не требующих специальной установки, а также ремонт оборудования будет осуществлять государственное унитарное предприятие «Укув таълим-таъминот» (по декларативным ценам).

«Однако эти задачи должен выполнять производитель или поставщик (подрядчик), выигравший государственную закупку. Это и логично, и финансово целесообразно, поскольку победитель конкурса несет ответственность за качество и технические требования при доставке и установке товаров», — отмечается в сообщении АМК.

По этой причине в условиях закупки мебели, учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря и учебных пособий для школ необходимо указать, что товары будут доставляться непосредственно в учебные заведения, а не через ГУП «Укув таълим-таъминот», считает Антимонопольный комитет.

«При этом нет необходимости выделять дополнительные средства из госбюджета (13 млрд сумов) на укрепление материально-технической базы ГУП „Укув таълим-таъминот“, что позволит сэкономить бюджетные средства», — говорится в заключении.

АМК считает необходимым исключить указанные пункты из проекта.

Согласно проекту, в 2021—2025 году планируется оснастить 5046 школ (свыше 120 тысяч учебных кабинетов).