Торговое представительство США (USTR) завершило проверку соответствия Узбекистана критериям Всеобщей системы преференций (ВСП) по обеспечению прав трудящихся. Торговые льготы страны в рамках программы остались неизменными, говорится в пресс-релизе USTR. Слушания продолжались с 2008 года, петицию на пересмотр статуса страны в ВСП подавал Международный форум за права трудящихся (ILRF).

Всеобщая система преференций (GSP — Generalized System of Preferences) США появилась в 1974 году и предлагает торговые льготы на ряд товаров развивающимся странам для развития их экономик. Программа разрешает беспошлинный ввоз в США 3500 товаров из 119 стран и территорий-бенефициаров. Чтобы сохранить право на эти преимущества, страны-бенефициары должны соответствовать 15 критериям отбора, включая принятие мер по обеспечению международно признанных прав трудящихся, эффективной защиты прав интеллектуальной собственности и равноправного и справедливого доступа к своим рынкам. Узбекистану был предоставлен статус бенефициара ВСП в августе 1994 года.

«Программа мониторинга МОТ не выявила систематического использования детского труда при сборе хлопка, а также продолжающееся сокращение использования принудительного труда взрослых пятый год подряд. Правительство ввело уголовную ответственность за использование принудительного труда взрослых и отменило квоты на производство хлопка. Правительство также значительно повысило размер оплаты труда сборщиков хлопка, тем самым значительно увеличив количество добровольцев», — объяснили свое решение в USTR.

США продолжат взаимодействовать с Узбекистаном для «дальнейшего прогресса в искоренении принудительного труда при сборе урожая хлопка в Узбекистане», подчеркивается в сообщении.

Год назад Торговое представительство США закрыло слушания по вопросу защиты интеллектуальной собственности в Узбекистане в рамках соблюдения условий ВСП.