Опираясь на знания о прошлом, люди используют все возможности и ресурсы настоящего, чтобы построить счастливое и успешное будущее. Именно поэтому ответственные родители уже сейчас считают: лучшее вложение — вложение в образование детей.

Ведь именно знания и навыки позволяют увидеть перспективы, построить успешный бизнес. CIS Tashkent рассказал о том, почему международная школа — это выбор тех, кто уверенно смотрит в будущее, и чему учат в их инновационном кампусе.





Международное образование — понятие и восприятие

Международные школы — это мировое явление. Основная идея состоит не только в том, чтобы обеспечить детям высококачественное образование и выдать дипломы, позволяющие поступить в зарубежные вузы. Один из основных факторов — международная среда, а также программа, которую можно изучать в любой точке мира. В Узбекистане пока мало школ, где преподавательский состав и академическая часть отвечают мировым стандартам.

До недавнего времени попасть в такие учебные заведения было практически невозможно. В основном там учились дети сотрудников дипломатических миссий и мировых компаний с представительствами в Узбекистане. Поэтому для многих семей, желающих дальнейшего обучения детей за рубежом, было легче отправить их туда.

Естественно, такой вариант бывает достаточно болезненным, особенно для детей в раннем возрасте. CIS Tashkent считает, что нужно открывать в Узбекистане международные школы, которые соответствовали бы мировым стандартам. В этих заведениях дети получали бы возможность изучать не только национальную, но и международную программу. А посредством погружения в среду иностранных педагогов и одноклассников ученики погружались бы в другие культуры и развивались.





Выбирать больше не нужно: совмещение двух программ

В национальной программе также есть много положительных моментов и интересных методических решений. Именно поэтому в CIS дети изучают две программы (по желанию) — Кембриджскую международную и государственную. Выпускники получают два диплома — Cambridge, А Level и сертификат о среднем образовании Республики Узбекистан.

В дошкольном кластере (два-пять лет) дети занимаются по британской программе British National Curriculum с педагогами-носителями. В начальной, средней и старшей школе предметы узбекской программы интегрированы в основную и отлично дополняют ее. К тому же ученики обязательно должны осваивать и поддерживать знание родного языка на высоком уровне.

Знания для любого вуза

Выпускники CIS Educational Group могут и успешно поступают в ведущие мировые вузы Европы, США и России. В этом им помогает сертификат A Level, который выдается после специальных квалификационных экзаменов в конце Year 13 (эквивалент 11-го класса).

Экзамены сдаются в кампусе, но проверяются комиссией, учрежденной при кембриджском университете. В CIS предусмотрена специальная программа, с которой ученики уже с седьмого-восьмого класса (Year 9, 10) могут определиться с дальнейшей специализацией и вузом. С подготовкой документов и подачей заявлений школа также помогает.





Почему так важно давать детям хорошее образование

Недавно сотрудники CIS Education Group посетили мероприятие в Международной школе управления «Сколково». Оно было посвящено актуальной теме — наследству и преемственности.

Почему данная тема актуальна для CIS? Школа готовит будущее поколение наследников и преемников. Почему эта тема актуальна для родителей CIS? Они — одни из первых в Узбекистане, кто будет передавать не только материальные ценности, но и бизнесы. Почему это актуально для учеников? Они должны быть готовы взять ответственность за капитал — физический, человеческий, ценностный. Будущее напрямую зависит от самих людей: от школы, родителей, общества.

На конференции прозвучала фраза: «Все лучшее детям!». Так все-таки «все» или «лучшее»? На Западе, где форма частной собственности предприятий не является новинкой, есть система воспитания преемников и разные виды наследства. Для Узбекистана это новый и достаточно болезненный процесс. Ведь далеко не многие собственники бизнеса действительно готовы передавать его, как и не все молодое поколение — принять.

Предпосылки к такой ситуации можно найти с помощью теории поколений для понимания разницы ценностей их представителей. В этом случае — о богатстве, ответственности и приоритетах. Разная реальность формирует разные ценности и взгляды.





Стратегии передачи бизнеса

Сверка ожиданий может помочь уже на раннем этапе определить стратегию передачи бизнеса:

Полная передача с постепенным отходом от дел. Частичная продажа или перевод активов в семейный фонд с наемным менеджментом. «Бизнес умрет вместе со мной» — продажа или полная передача партнерам.

Школа может помочь:

со сверкой ожиданий и выстраиванием регулярного диалога: совместные мероприятия, семейные традиции;

улучшить взаимопонимание через совместный опыт на работе и отдыхе;

найти и развивать собственный путь — психология, коучинг;

погрузиться в бизнес — разведка боем на предприятии в смоделированной среде.

Часть из этих рекомендаций уже стараются интегрировать в программу обучения и школьную жизнь. Например, во время семейного досуга, совместных проектов, деловых игр, занятий с психологами. Часть только планируется внедрить и даже сделать отдельное направление в рамках образовательного процесса.

CIS Tashkent искренне верит, что воспитывая всесторонне развитых людей с глобальным мышлением, ценностным взглядом на жизнь и высоким уровнем осознанности и ответственности, они помогают миру.

При переходе из любой международной школы в CIS Tashkent в течение академического года 2020−2021 вступительный взнос (admission fee) не взимается.

Записаться на тур по школе можно по телефону: (+998) 71−209−66−69.

Сайт: cisedu.com

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