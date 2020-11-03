В социальных сетях распространилась видеозапись с медвежонком, который в вечернее время появился в предгорном селении Дукент махалли «Навбахор» города Ангрен Ташкентской области.

В программе «Факт 24» телеканала «Узбекистан 24» пресс-секретарь Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Бунёд Абдуллаев сообщил, что бурый медведь, запечатленный на кадрах, внесен в Международную красную книгу и Красную книгу Узбекистана.

«Если каждый год медведица [обычно] рожает от одного до двух медвежат, то в этом году часто наблюдались случаи рождения трех медвежат. Бурые медведи каждый сезон перед спячкой кормятся и накапливают жировой запас, поэтому встречаются случаи, когда медведи в поисках пищи спускаются в населенные пункты», — заявил представитель Госкомэкологии.

После этого программа «Факт 24» сообщила, что медведь был застрелен 2 ноября.





Руководитель пресс-службы ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов опроверг смерть животного и опубликовал фотографии для доказательства. По его словам, сотрудники ГУВД региона, ППС и ОВД Ангрена задержали и поместили медведя в безопасное место.

«В настоящее время медведь жив и здоров и находится под защитой сотрудников. Завтра с утра планируется выпустить его в дикую природу», — заявил он вечером 2 ноября.

Об этом также сообщили в пресс-службе Госкомэкологии. По данным комитета, медведь находится в махалле «Гурум» под надзором сотрудников ОВД и скоро будет выпущен в природу.

В Госкомэкологии также прокомментировали распространенный в соцсетях снимок с изображением убитого охотниками медведя («Узбекистан 24» также использовал его в своем репортаже). Фотоснимок сопровождался комментариями, что инцидент произошел в Узбекистане и многие связывали его с обнаружением 1 ноября медведя в Ангрене

«Однако данная информация является ложной, так как вышеуказанный фотоснимок сделан на территории России и к событиям в предгорьях Дукент города Ангрен отношения не имеет», — говорится в сообщении.