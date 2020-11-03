Ангренский «шатун», вселивший в кого-то из нас суеверный трепет, а кого-то, напротив, порадовавший своим бесстрашием, — подобный сюжет сегодня часто бродит в новостных лентах по всему миру.

В 2006 году во время поездки на футбольный чемпионат мира в Германии я стал свидетелем не только эмоций и страстей на аккуратных немецких стадионах. Тем жарким летом местный социум раздирали противоречия вокруг дальнейшей судьбы медведя, проникшего из Австрии в окрестности баварских деревень. История про похождения косолапого, которого прозвали Бруно, сместила с первых полос и телеэфиров даже горячие новости с ЧМ.

Тем не менее, Бруно не повезло — его напористая страсть к мясу домашней жизни баварских бюргеров стоила ему жизни. Смерть медведя еще долго не могла примирить расколовшееся надвое общество. В стране, где партия «зеленых» — отнюдь не декорации политического ландшафта, возобладала точка зрения, что мертвый агрессивный хищник — это лучшее на тот момент решение.

Но куда более важный и трагический урок из неправильного взаимоотношения с дикими животными был извлечен в прошлом веке в США. В национальном парке Глейшер в 1967 году два гризли напали на туристов — это произошло впервые почти за полувековую историю территории. В результате погибли две девушки, еще один юноша получил тяжелые ранения.

Случившееся потрясло не только обывателей, но и ученых-биологов. По одной из версий, агрессию медведей вызвала буря с грозой, случившаяся накануне. Однако гораздо важнее то, как эта трагедия повлияла на дальнейшие отношения людей с природой и какие уроки мы можем из нее извлечь.

Первой реакцией многих местных стало желание поскорее прикончить медведей-убийц. Движимые ненавистью к медведям за жестокие убийства молодых девушек сотрудники парка и обыватели были готовы истребить всю популяцию гризли вплоть до канадской границы.

Ученые, напротив, решили активизировать поиск причин, повлиявших на экстраординарное поведение медведей. Один из главных выводов, к которому они пришли, — отсутствие контроля за мусором и пищевыми остатками на территории парка сыграло решающую роль в случившейся трагедии. Гризли, как правило, избегали туристов, но те, напротив, специально использовали объедки, чтобы подманить опасных животных. Оставленные в окрестностях пищевые остатки превратились для многих гризли в основной рацион. В парках даже были установлены специальные зрительные места для наблюдения за трапезой медведей.

Случившаяся трагедия заставила национальные парки по всей Америке пересмотрели протоколы безопасности. В Глейшере и Йеллоустоуне ограничили количество посетителей и ужесточили политику в отношении припасов: туристов обязали выносить из парка все, что пронесли на его территорию, особенно мусор и органические остатки. Если раньше протокол для рейнджеров и сотрудников занимал лишь три страницы текста, то на сегодняшний день он увеличился до пятидесяти.

Необходимость изменений в отношении людей и хищников — важный пример того, как человечество достигает баланса с природой. Возможно, это не спасло нас от экологического кризиса, но позволит найти некоторые проблемные точки. Мирное сосуществование человека и природы — противоречивый и сложный процесс, ответственность за который лежит нас. Неудача может привести не только к потерям с обеих сторон, но и к более масштабному кризису.

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