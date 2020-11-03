АКБ «Агробанк» организовал пресс-тур в Хорезмскую область на тему «Процессы разработки механизма взаимосвязи в деятельности кластеров».

Кластер, охватывающий все этапы от выращивания хлопка до производства готовой продукции — будущее хлопководства. Такие комплексы, преобразовавшие все процессы в единую технологическую цепочку, считаются важным этапом перехода к инновационной экономике.

Участники пресс-тура ознакомились с деятельностью фермерского хозяйства «Даврон» хлопково-текстильного кластера «Хоразм тех» в Ханкинском районе. «Даврон» — одно из 177 фермерских хозяйств, сотрудничающих с кластером. К концу уборочной страды Хорезмская область выполнила обязательства по сдаче хлопка, но на полях еще много урожая.

На хлопкоочистительном заводе «Хоразм тех» журналисты ознакомились с процессами сдачи и обработки хлопка. На заводе есть 32 бунта, вместимость каждого — 500−600 тонн. В течение четырех-пяти месяцев хлопок из бунтов направляется в цеха по переработке сырья.

На «Хоразм тех» создано 680 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 22,6 млн долларов США. При финансовом содействии «Агробанка» планируется расширение предприятия.

В 2021 году намечен запуск цеха по производству 20 млн погонных метров ткани в год. «Агробанк» поддержит этот проект в 12 млн долларов.

В Ханкинском районном филиале банка участники пресс-тура ознакомились с рабочим процессом. Они также посетили филиал банковских услуг в Хивинском районе. У этого отделения в оживленном квартале — 2,7 тысячи клиентов. Среди них и «Хива кластер».

Образованный в 2019 году «Хива кластер» составил договор со 107 фермерскими хозяйствами и принимает 18 тонн урожая. В 2020 году на выращивание и сбор урожая в «Агробанке» взяли 45,8 млрд сумов кредита. 37 млрд сумов из них выданы фермерам на льготной основе, остальное выплачено сборщикам.

Благодаря кластерной системе контролируется качество работы и продукции на всех этапах: от выращивания хлопка до переработки. Часть добавочной стоимости от продажи товара распределяется среди работников.

В ходе производственного процесса создаются новые рабочие места. Кластеры используют производимую продукцию и определяют цены и объем продажи.

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