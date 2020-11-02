Число жертв землетрясения магнитудой 6,6 в турецком Измире возросло до 79, сообщает агентство «Анадолу».

Из 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, на лечении остаются 219 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах 8 жилых домов.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции днем в пятницу, эпицентр находился в Эгейском море. Оно вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в городе Сеферихисаре. Вслед за первым землетрясением были зафиксированы в целом 1120 более слабых подземных толчков, магнитуда 43 афтершоков превысила 4.