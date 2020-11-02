Бывший министр, лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье, 1 ноября, выборах президента с 35,42% голосов, сообщило РИА Новости. Действующий президент Игорь Додон набрал 33,16%, ранее он опережал Санду более чем на 3%.

Майя Санду. Фото: maiasandu2020.md

Кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый набирает 16,98% голосов, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванов — 6,59%, председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе получает 3,25% , кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку — 2,01%, кандидат от Либерал-демократической партии Молдовы Тудор Делиу — 1,39%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,19%.

К утру понедельника обработаны свыше 99% протоколов с избирательных участков. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.

Игорь Додон. Фото: twitter.com/dodon_igor

Как отмечало ранее РИА, молдавское общество сильно поляризировано: 40% выступают за вступление в ЕАЭС, этого курса придерживается действующий президент Игорь Додон, 39% — в Евросоюз, интеграцию с которым продвигает Майя Санду.