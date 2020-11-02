Синоптики Узгидромета подготовили обзор погоды в минувшем октябре и прогноз на последний месяц осени.

Практически в течение всего прошедшего октября по территории Узбекистана преобладала сухая и безветренная погода, лишь в отдельные дни по Ферганской долине и в горных районах прошли дожди.

В высокогорных районах выпадали осадки в виде снега и даже образовывался первый в этом году снежный покров, но он был неустойчивым и исчезал на второй-третий день.

«Сухие октябри у нас наблюдаются часто, но в этом году октябрь был экстремально сухим, одним из самых сухих за все годы метеорологических наблюдений в Узбекистане», — отметили метеорологи.

По температурному режиму октябрь был относительно прохладным. В самые холодные дни температура понижалась до +12…+15 градусов, а в последней пятидневке месяца — до +10…+13 градусов, а в самые теплые не превышала +24…+26 градусов. В конце месяца наблюдались первые осенние заморозки.

Для ноября в Узбекистане характерны резкие колебания температуры. Средняя температура обычно на 5−7 градусов ниже, чем в октябре. Осадки выпадают чаще, бывают более продолжительными и интенсивными. В ноябре нередки случаи перехода дождя в снег. В горных районах кое-где уже образуется первый снежный покров, хотя чаще всего он бывает неустойчивым.

В самые теплые годы за всю историю метеорологических наблюдений температура в ноябре, как правило, в первой половине месяца поднималась до +27…+32 градусов, по югу — до +34 градусов.

До середины прошлого века в самые холодные ноябри температура воздуха опускалась до −18…−13 градусов и даже ниже, а по северу — до −27…−22.

Но в последние 50 лет таких морозов в ноябре уже не наблюдается. В редкие ночи температура опускается до −6…−4 градусов, по северу до −16…−13, и только в ноябре 2016 года в последней декаде месяца морозы достигали −13…−8 градусов, по северу до -22.

По предварительной оценке Узгидромета, которая производится с использованием данных мировых прогностических центров, нынешний ноябрь будет близким к норме и по температурному режиму и по режиму выпадения осадков.

Практически всю первую неделю ноября по Узбекистану будет преобладать малооблачная погода. К выходным начнется увеличение облачности, но сухая погода сохранится до начала следующей недели. Температура будет в пределах ночью +2…+7 градусов, днем — +18…+23.

В дальнейшем волны тепла и холода будут сменять друг друга, и температура будет колебаться ночью от +5…+8 градусов до −3…−0, днем от +17…+20 градусов до +3…+6. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.