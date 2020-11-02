Министерство экономического развития и сокращения бедности назвало основными причинами роста цен на мясную продукцию удорожание сырья для кормов, сокращение импорта рогатого скота (КРС) и повышение спроса в результате ослабления карантина и возобновления работы общепита.

По данным Государственного комитета по статистике, наиболее значительный рост цен в сентябре зарегистрирован на яйца (6,5%), мясо, птицу, рыбу (3,8%) и плодоовощную продукцию (3%). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал, что резкий рост цен на мясо, яйца, растительное масло и сахар вызывает недовольство населения.

«Газета.uz» запросила у Госкомстата данные по импорту КРС, овец и коз, а также мяса за январь-сентябрь 2019 и 2020 годов и провела анализ.









Источник: Госкомстат. Нажмите для увеличения.

Крупный рогатый скот

За январь-сентябрь Узбекистан импортировал 34488 голов крупного рогатого скота (КРС) на 50,1 млн долларов, что в 3,2 раза и на 76789 голов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было завезено скота на 92 млн долларов.

В среднем покупка одной головы КРС обошлась в 809 долларов (против 788 долларов в прошлом году).

Казахстан сохранил лидирующую позицию по поставкам КРС в Узбекистан по итогам девяти месяцев, несмотря на введенный в начале года запрет на экспорт крупного рогатого скота. Из соседней страны было завезено 6872 голов КРС (63580 — в прошлом году) на сумму 2,1 млн долларов (против $53,5 млн). При этом доля в общем объеме импорта резко снизилась с 83,1% до 19,9%.

На фоне ограничений в Казахстане узбекистанцы начали импортировать КРС из Кыргызстана. Если за январь-сентябрь прошлого года из этой страны завезено 608 голов за 453,5 тысяч долларов, то в этом году в 9,6 раза больше — 5870 голов за 4 млн долларов. Теперь Кыргызстан также планирует ограничить экспорт скота из-за роста цен на мяса, но экспортеры просят этого не делать.

В целом география импорта КРС расширилась с 14 до 18 стран благодаря поставкам из Чехии (2260 голов), Венгрии (368), Литвы (161) и Таджикистана (1).

Овцы и козы

Фото: ФАО Узбекистан

В январе-сентябре было импортировано 27125 голов живых овец и коз на 3,9 млн долларов, что ниже прошлогоднего показателя в 8,8 раза или на 211,4 тысячи голов. В среднем импорт одной овцы или козы подорожал с 80,1 до 145,4 долларов.

По итогам девяти месяцев прошлого года 96,2% всего объема импорта приходилось на Казахстан, откуда поставлена 229581 голова овец и коз на 17,4 млн долларов. Но в этом году импорт из этой страны практически прекратился — 929 голов за 83,8 тысяч долларов.

Опять же на фоне ограничений в Казахстане увеличились поставки из Кыргызстана — с 4594 до 24834 голов. Цена на живую овцу или козу в этих в странах отличается в полтора раза — 90 против 142 долларов (дороже в Кыргызстане).

Кыргызстан поставил 3002 голов, Россия — 1050, Испания — 571, Таджикистан — 300 и Афганистан — 372.

Овцы и козы в небольшом количестве также были импортированы из Афганистана (50), Австрии (929), России (885), Молдовы (77), Южной Африки (50) и Украины (300).

Свежее или охлажденное мясо КРС

В связи со сложностями завоза живого скота Узбекистан увеличил импорт свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота в два раза — с 3875 тонн ($12,4 млн) до 8354 тонн ($27,7 млн) по итогам девяти месяцев этого года. Одна тонна мяса в среднем обошлась в 3324 долларов против 3217 долларов в прошлом году.

Больше всего мяса завезено из Беларуси и Казахстана — 4454 и 3881 тонн соответственно. Последняя страна ввела запрет на экспорт живого КРС как раз для того, чтобы повысить экспорт свежей и замороженной говядины, но, по сообщению казахстанского Forbes, мясной проект в соседней стране провалился на фоне успехов Узбекистана в развитии собственного животноводства.

Замороженное мясо КРС

Поставки замороженного мяса КРС выросли в 13,5 раза — с 411 тонн ($1 млн) до 5889 тонн ($18,6 млн). Одна тонна этого мяса была оценена в 3158,5 долларов против 2598 долларов в прошлом году.

Крупнейшими экспортерами замороженного мяса оказались Беларусь и Украина — 3900 и 1406 тонн соответственно.

География импорта расширилась за счет Бразилии (0,3 тонны), Латвии (19,6), Молдовы (19,3), Польши (20,2). Завоз мяса из Монголии прекратился.