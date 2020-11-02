80-й магазин сети дискаунтеров Havas распахнул свои двери перед покупателями. Компания достигла больших успехов за короткое время и продолжает неустанно развиваться. В Havas считают, что важным фактором успеха являются сотрудники.

Совместный труд воспламеняет в людях такую ярость свершения, какой они редко могут достичь в одиночку. Эти строки можно совершенно справедливо применить и к сети дискаунтеров Havas. Несмотря на то, что компания была создана совсем недавно, уже сегодня ее филиалы имеются практически в каждом районе столицы. Цифра 80 — это далеко не предел. Havas непрестанно развивается и планирует открыть свои удобные, доступные и комфортные магазины во всех городах и районах Узбекистана.





Дискаунтеры Havas уже давно стали символами комфорта. Процесс покупки в них продуман до мелочей: продукты всегда свежие и расположены так, чтобы их можно было легко найти и удобно достать. Но кто обеспечивает весь комфорт? Кто делает так, чтобы процесс покупок доставлял только удовольствие? Конечно же, персонал.

Havas — это дружная команда профессионалов. Их объединяет всего одна, но великая идея: сделать жизнь соотечественников удобнее, а необходимые для них продукты доступнее. Ради осуществления своей идеи они постоянно трудятся, обучаются и совершенствуются.

Для сотрудников организованы различные внутренние тренинги для повышения квалификации. Они включают в себя формирование навыков общения с потребителями, самостоятельное решение возможных проблем, улучшение навыков мерчандайзинга, повышение контроля качества продукции и многое другое. Также в Havas ведутся работы по созданию благоприятного эмоционального климата.





Что означает комфорт? В случае с сетью дискаунтеров стоит воспринимать это как качественный сервис, который обеспечивается продавцами и кассирами. В Havas работают вежливые, активные и коммуникабельные сотрудники. Здесь каждого обслужат с большим удовольствием и улыбкой на лице. Именно поэтому в Havas практически никогда не бывает больших очередей, а покупатели покидают магазин только с хорошим настроением.

В Havas трудятся сотни сотрудников, которые обеспечивают бесперебойное функционирование сети. Менеджеры, администраторы, кассиры, мерчандайзеры, сотрудники службы безопасности, грузчики и так далее. Без них успех Havas был бы попросту невозможен. Они — движущая сила, незаменимое ядро компании. Для Havas сотрудники — это не просто персонал, а семья и конкурентное преимущество. Ведь только будучи дружной командой, семьей, можно расти и покорять новые вершины.

Адрес нового филиала: Мирзо-Улугбекский р-н, м-в Ялангач, 101.

Колл-центр: (+998) 71−205−95−95.

Сайт: havasfood.uz

Facebook: fb.com/havasuz

Instagram: @havasuz

Telegram канал: t.me/havasuz

На правах рекламы.