В Великобритании будет введен карантин в связи с ростом числа выявленных случаев коронавируса, заявил премьер-министр Борис Джонсон во время обращении к нации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на трансляцию BBC.

Ограничения вступают в силу с 5 ноября и продлятся до 2 декабря (четыре недели):

закроются пабы, рестораны, непродовольственные магазины. Продажа еды будет осуществляться навынос, продолжит работать доставка;

гражданам разрешат покидать дома только в случае необходимости. Уважительными причинами будут считаться поездка по учебе, работе (если сотрудник не может работать из дома), выход для занятий спортом, посещения больницы, покупки товаров первой необходимости или для заботы о других;

школы и университеты продолжат работать;

матчи футбольного чемпионата (Английской премьер-лиги) продолжатся во время карантина.

В марте в стране уже вводили карантин.

Борис Джонсон подчеркнул, что в условиях пандемии идет постоянная борьба и балансирование между жизнями граждан и их средствами к существованию, что должно обеспечивать любое правительство. Он добавил, что жизни при этом должны стоять на первом месте, но также нельзя забывать о долгосрочном воздействии этих мер на экономику, сообщает РБК.

Число зарегистрированных случаев в Великобритании, по данным на 31 октября, превысило 1 млн человек и составило 1011660. От коронавируса в стране умерли 46555 человек (случаи, когда смерть была зафиксирована в течение 28 дней после первого положительного теста на вирус).

Как мы сообщали ранее, в октябре на фоне второй волны коронавируса ряд европейских стран также объявили о возвращении ограничений.

Ситуация в мире

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 46 млн человек, из них более 1,19 млн умерли.

На первом месте по числу подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 9,1 млн зараженных, на втором — Индия (8,1 млн), на третьем — Бразилия (5,5 млн), Россия — на четвертом (1,6 млн). В Узбекистане, по официальным данным Министерства здравоохранения на 31 октября, зафиксировано 66,9 тысяч случаев (+227 за день), умерли 566 человек.

Кроме того, правительство Греции также вводит новые ограничения из-за роста числа заразившихся коронавирусом, закрываются рестораны, ночные клубы, театры и музеи.

В Австрии с 3 ноября будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00. Кафе и рестораны будут работать только навынос. Запрещеныкультурные, развлекательные и спортивные мероприятия.

ВОЗ заявила, сейчас международные поездки «относительно безопасны», в том числе благодаря тестированию на COVID-19 при въезде и другим карантинным мерам.