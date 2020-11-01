1 ноября стартовал ежегодный благотворительный забег Samarkand Half Marathon. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, спортивная часть мероприятия прошла в двух форматах — забег в Самарканде для 42 профессиональных спортсменов со всех областей Узбекистана на дистанцию 21 км и виртуальный забег для всех желающих.





Старт забега начался с площади Регистан, далее спортсмены пробежали мимо главных достопримечательностей Самарканда Биби-Ханум, Афросиаб, Хазраты-Хызыр, мавзолея Ходжи Дониёра, обсерватории Улугбека и Шахизинды.

Лучший результат результат среди мужчин показал Андрей Петров из Ташкентской области, а среди женщин — Ситора Хамидова из Сурхандарьинской области. Спортсменка также обновила рекорд женского полумарафона.

Всего 10 лучших бегунов — 5 девушек и 5 мужчин — получили денежные призы.





Среди женщин

1 место: Ситора Хамидова (1989, Сурхандарьинская область). Результат — 1:11:58. Приз — 12 млн сумов;

2 место: Марина Хмелевская (1990, Джизакская область). Результат — 1:14:03. Приз — 10 млн сумов;

3 место: Екатерина Тунгускова (1988, Ферганская область). Результат — 1:15:50. Приз — 8 млн сумов;

4 место: Ситора Курбанова (2002, Ферганская область). Результат — 1:19:56. Приз — 6 млн сумов;

5 место: Вероника Гришина (2000, Сурхандарьинская область). Результат — 1:22:08. Приз — 5 млн сумов.





Среди мужчин

1 место: Андрей Петров (1986, Ташкентская область). Результат — 1:05:42. Приз — 12 млн сумов;

2 место: Шохрух Давлатов (1996, Сурхандарьинская область). Результат — 1:06:02. Приз — 10 млн сумов;

3 место: Отабек Ташкуватов (2000, Самаркандская область). Результат — 1:06:53. Приз — 8 млн сумов;

4 место: Владислав Мамедов (1993, Ташкентская область). Результат — 1:07:32. Приз — 6 млн сумов;

5 место: Евгений Фадеев (1995, Сурхандарьинская область). Результат — 1:07:46. Приз — 5 млн сумов.

Одновременно вместе со спортсменами побежали участники по всему миру. Формат виртуального забега предоставил участникам полумарафона свободу выбора локации и дистанции, а результаты применялись по данным, зафиксированным в приложении Strava. В программу полумарафона добавлены соревнования по скандинавской ходьбе, а дети до 12 лет пробегут в зачете отдельного детского забега.





Забег продолжится до 16 ноября. По итогам забега будут определены лучший беговой город Узбекистана и лучший беговой клуб. Город Узбекистана, в котором участники пробегут наибольшее количество километров получит кубок «Беговая столица Узбекистана». Лучший беговой клуб также будет награжден кубком.





В фокусе организаторов Samarkand Half Marathon в этом году — возможности людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и проблема доступа людей с особенностями развития к объектам культуры и искусства. В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы о создании инклюзивной среды для людей с аутизмом и возможности их интеграции в социальную, культурную и общественную жизнь нашей страны. Средства, вырученные с проведения Samarkand Half Marathon, будут направлены на создание детской художественной студии в одном из интернатов Узбекистана для детей с аутизмом.





Кроме того, в рамках Самаркандского полумарафона прошли образовательная и культурная программы в диджитал-формате. Представители благотворительной организации National Autistic Society (Великобритания) провели онлайн-лекции для родителей детей с аутизмом, а специалисты из Британского музея подробно рассказали об их инициативе Early Morning Explorers. При поддержке проекта «Дружелюбная среда» (Россия) организована серия онлайн-дискуссий, вебинаров и мастер-классов. Совместно с The Beat Film Festival разработана кинопрограмма, показанная на площадках в Ташкенте и Самарканде.





Мероприятия были организованы Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры совместно с Министерством культуры и Государственным комитетом по развитию туризма Узбекистана, а также хокимиятом Самаркандской области.