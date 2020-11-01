30 октября Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности обсудил результаты парламентского запроса, направленного в Кабинет министров о состоянии системы газопроводов и исполнении законодательства данной сферы.

На собрании отмечалось, что сегодня в распоряжении компании «Худудгазтаминот» по республике имеется 89,1 тысяч км газопроводов, из которых 20,5 тысяч км используются более 10 лет, 25,7 тысяч км — более 10−25 лет, 42,9 тысяч км — более 25−30 лет.





Заместитель председателя Комитета по вопросам обороны и безопасности Толибжон Мадумаров спросил, почему газопроводы не менялись 25−30-лет.

«Что мы делали 30 лет? Где деньги, полученные от газа? Сколько людей платят за газ, Бюро принудительного исполнения взыскивает средства у неплательщиков, даже машины забирают за долги. Где эти деньги?», — задался вопросом сенатор.

Сообщалось, что 766,4 км газопроводов требуют капитального ремонта из-за того, что не были заменены своевременно, и в настоящее время они нуждаются в полной замене. Если не принять меры по немедленной замене этих труб, потери природного газа будут увеличиваться изо дня в день и могут произойти различные аварии и несчастные случаи, говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Кроме того, для электрохимической защиты 16,7 тысяч км подземных стальных газопроводов, находящихся в распоряжении АО «Худудгазтаминот», используется всего 1305 устройств электрохимической защиты. Если принять во внимание, что эти инструменты на проектной основе используются примерно на каждые 2−3 км, то становится ясно, что только 2610 км подземных стальных газопроводов или 16% имеют электрохимическую защиту. 14,1 тысяч км подземных стальных газопроводов вообще не защищены, указывает пресс-служба Сената.

«К сожалению, невозможно заменить газовые трубы, проложенные 25−30-лет назад. Тем не менее, не принято никаких мер по поддержанию в рабочем состоянии газопроводов, пригодных для использования», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на сегодняшний день в распоряжении «Худудгазтаминот» имеется 80,3 тысяч точек регулировки газа, из них около 40 тысяч используются более 20−30 лет. Не производится своевременное техобслуживание точек регулировки газа в связи с сокращением штата слесарей, обслуживающих их.

По данным Сената, несмотря на то, что большая часть существующих магистральных газопроводов морально и технически устарела, и вероятность аварии высока из-за того, что работа по их диагностике и обслуживанию не проводится должным образом, АО «Узтрансгаз» также не полностью выполнен план по поставке запасных труб.





Толибжон Мадумаров заявил, что если проблемы с газом, то нужно уведомить население и принять меры по электроснабжению.

Председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов рассказал о встрече с женщиной в Уртачирчикском районе Ташкентской области, которая вынуждена сжигать кизяк (высушенный или переработанный навоз, используемый в качестве топлива).

«Взрослая женщина говорит: „Подойдите ко мне поближе и понюхайте. От нас — женщин — пахнет навозом. Мы сжигаем кизяк. Зайдите в любой дом и убедитесь“. Мы провели встречи с тысячами людей. Трубы есть. Раньше был газ, а сейчас нет», — заявил сенатор в сюжете телеканала MY5.

По его словам, хотя в районы, о которых говорится в парламентском запросе, вообще не поставляется природный газ, в ответном письме отмечается, что имеется возможность поставки АО «Худудгазтаминот» сжиженного газа потребителям вышеупомянутых махаллей в случае перебоев с поставкой природного газа.

Сенатор также указал, что в январе-феврале 2020 года каждая семья Уртачирчикского района должна была быть обеспечена 20 кг сжиженного газа в месяц, согласно плану распределения, утвержденному ООО «Худудгаз Ташкент». Однако каждой семье было доставлено лишь 12,2 кг газа.

Первый заместитель председателя правления «Худудгазтаъминот» Абдусамат Саидвалиев пообещал, что все недостатки будут решены.

«На сегодняшний день нас тоже немного беспокоит вопрос ресурсов в стране, но мы принимаем все меры. Думаю, что мы сможем решить все предыдущие недостатки, посетив каждый дом», — сказал он.

С 1 ноября вводятся ограничения на использование природного газа для хозсубъектов, в том числе и для ресторанов и кафе. Министерство энергетики называет это необходимой мерой и отмечает, что «в недалекой перспективе использование альтернативных видов топлива будет предусмотрено уже не только в осенне-зимний период».

Компания «Узбекнефтегаз» сообщила, что для увеличения объемов добычи углеводородного сырья пробурено 295 скважин и проведен капитальный ремонт 328 скважин природного газа. Программу по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы реализует компания ERIELL Oilfield Services Middle East DMCC (ОАЭ) в части бурения и капитального ремонта скважин и Enter Engineering РТЕ. LTD (Сингапур) в части строительства технологических объектов.