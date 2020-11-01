Заместитель начальника ГУВД Ташкента по охране общественного порядка Муродилла Аликариев по указанию руководства 29−30 октября провел встречу с представителями 217 столичных организаций, осуществляющих мойку автомобилей и оказывающих сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, мойку двигателя и прочее).

«Целью мероприятия была профилактика преступлений, периодически имевших место на территории автомоек столицы в последнее время — в частности, использования транспортных средств в своих целях, угонов, следовавших за этим дорожно-транспортных происшествий и так далее», — говорится в сообщении пресс-службы ГУВД.





Руководителей организаций предупредили об ответственности за персонал, нанимаемый на автомойку, призвали строго контролировать их зону ответственности, «фильтровать нанимаемых людей и фиксировать их данные». Представители ГУВД рекомендовали предпринимателям не допускать рабочий персонал до приема ключа от транспортного средства клиента. В случаях, когда это необходимо, предложено назначать ответственное лицо, принимающее и строго контролирующее использование ключа во время отсутствия владельца авто.

В свою очередь, руководители автомоек сообщили о сложностях с проверкой данных, предоставляемых людьми при найме на работу, и попросили в этом вопросе помощи ОВД по территориальности.

«Просьба была удовлетворена, и теперь руководитель автомойки в сотрудничестве с инспекторами профилактики сможет проверить данные нанимаемого сотрудника на соответствие действительности. Также он сможет проверить, не числится ли человек в розыске за какие-либо преступления, в частности, не имели ли место в его биографии угоны транспортных средств», — говорится в сообщении.

ГУВД призвало водителей «отнестись серьезно к имеющейся проблеме и не передавать ключи от своих автомобилей рядовым сотрудникам автомойки (за исключением руководителя или назначенного им ответственного лица)».