В Янгикурганском районе Наманганской области женщина бросила двух несовершеннолетних детей в Эскиерское водохранилище, а затем прыгнула в воду сама. Все они погибли. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Инцидент произошел 28 октября примерно в 17:00. Совершившая самоубийство женщина — жительница района Н. Г. (1984 года рождения). В предсмертной записке она написала, что не согласна с передачей младшему брату её гражданского мужа 50 соток земли из выделенных семье гражданского мужа 2 га земли, предназначенной для выращивания тутовника.

Умершему мальчику было три года (2017 года рождения), девочке — год и восемь месяцев (2019), уточнил «Газете.uz» пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Прокуратура Наманганской области возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух или более лиц). Ведутся следственные действия.