Мир мобильного интернета с каждым днем становится больше и богаче. Его надежность и быстрота помогают выполнять пользователям повседневные задачи.
UZTELECOM заботится о своих абонентах и предлагает надежные, удобные и выгодные интернет-пакеты. Каждый может подключить подходящий объем: от 500 до 75 тысяч МБ.
Выбрать пакет можно с помощью USSD-меню *121*2*1#.
Такие же интернет-пакеты доступны для юридических лиц с включенной услугой «Мобильный бюджет» через единое меню по запросу *222#.
30-дневные интернет-пакеты — это выгодный выбор, а быть онлайн вместе с UZTELECOM — верное решение.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Подробная информация доступна по ссылке.
Call-центр: 1099.
Facebook: fb.com/uztelecom
Техподдержка: fb.com/groups/tshtt.uz
Instagram: @uztelecomuz
Telegram: t.me/uztelecomuz
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