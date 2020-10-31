Мир мобильного интернета с каждым днем становится больше и богаче. Его надежность и быстрота помогают выполнять пользователям повседневные задачи.

UZTELECOM заботится о своих абонентах и предлагает надежные, удобные и выгодные интернет-пакеты. Каждый может подключить подходящий объем: от 500 до 75 тысяч МБ.

Выбрать пакет можно с помощью USSD-меню *121*2*1#.

Такие же интернет-пакеты доступны для юридических лиц с включенной услугой «Мобильный бюджет» через единое меню по запросу *222#.

30-дневные интернет-пакеты — это выгодный выбор, а быть онлайн вместе с UZTELECOM — верное решение.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Подробная информация доступна по ссылке.

Call-центр: 1099.

Facebook: fb.com/uztelecom

Техподдержка: fb.com/groups/tshtt.uz

Instagram: @uztelecomuz

Telegram: t.me/uztelecomuz

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