Всемирно известный актёр Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет, сообщает BBC со ссылкой на его семью.

Больше всего Шон Коннери, родившийся в Шотландии, был известен по роли Джеймса Бонда, снявшись в семи фильмах о секретном агенте 007 (в 1962—1967, 1971 и 1983 годах). В опросах его называли лучшим исполнителем этой роли.

Среди десятков картин, в которых он исполнил роли, — «Охота за „Красным Октябрём“», «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Скала» и другие.

Лауреат премии «Оскар» (1988, за роль в фильме «Неприкасаемые»), двукратный лауреат премии BAFTA и трёхкратный — премии «Золотой глобус».

В 2000 году получил титул «сэр» и был посвящён в рыцарское звание королевой Елизаветой II.