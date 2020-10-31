Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 30 октября на Илхома Рустамовича Махкамова возложено исполнение обязанностей министра транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства юстиции «Правовая информация».

Илхом Махкамов до этого был первым замминистра транспорта.

Должность министра транспорта была вакантной с августа, когда Эльер Ганиев, руководивший министерством с января, был освобожден от должности.

В конце января постановлением правительства руководители транспортной сферы, включая Илхома Махкамова, были освобождены от должностей и назначены исполняющими обязанности. Это было сделано «в целях повышения [их] персональной ответственности».