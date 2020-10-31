В социальных сетях распространились кадры, на которых воспитательницы дошкольных образовательных организаций (ДОО) Андижанской и Самаркандской областей вручную заготавливают кизяки из некачественного угля на осенне-зимний период. Обычно кизяк изготавливают из высушенного или переработанного навоза, который используется в качестве топлива, однако, в этих случаях, как сообщается, была использована угольная пыль.

Самаркандская область. Фото: Фатима Жураева / Facebook.

Заместитель министра дошкольного образования Шодиёр Маматкулов на брифинге в субботу подтвердил указанные факты. По его словам, в ДОО №30 в Тайлакском районе Самаркандской области получила 11 тонн угля. «Из них 400−500 кг были измельченными, некачественными. Рукотворные брикеты были заготовлены педагогами перед началом сезона», — сообщил он.

Он также привел цитаты из интервью Kun.uz с начальницей Управления дошкольного образования Самаркандской области Дильфузой Азизовой, которая сообщила, что в этом году у компании «Узбекуголь» для дошкольных организаций за 964 млн сумов было приобретено 894 тонн угля и 1686 тонн угольного брикета. Заведующая ДОО №30 Тайлакского района Матлуба Нигматова заявила, что качество угля не было плохим. При отгрузке угля, часть твердого топлива измельчилась в пыль. Чтобы она «не пропала зря», сотрудники детского сада добровольно решили сделать угольные кизяки, указала заведующая.

Что касается Андижанской области, заместитель министра дошкольного образования Шодиёр Маматкулов заявил, что не удалось выяснить, в каком районе или ДОО произошел данный инцидент.

«Несмотря на это, мы должны открыто заявить, что такие случае встречаются не только в Андижанской области, но и в других областях. Мы это не отрицаем», — указал он.

Андижанская область. Фото: Фатима Жураева / Facebook.

По его словам, в Андижанской области функционируют 530 государственных ДОО, для которых предусмотрено выделение 19989 тонн угля и брикета (5171 тонн угля, 14718 тонн брикета) в осенне-зимний период 2020—2021 годов. На сегодняшний день заказ выполнен на 74%. Хотя ранее компания «Узбекуголь» сообщала, что досрочно выполнила план по отгрузке угля бюджетным организациям.

Шодиёр Маматкулов отметил, что директоры ДОО предупреждены о том, что при получении некачественного угля они должны обратиться в Управление дошкольного образования или органы внутренних дел.

«Как выяснилось, в Самаркандской, Навоийской областях получена некачественная угольная продукция. Кроме того, в Ферганской, Наманганской, Сурхандарьинской, Бухарской, Андижанской областях некачественный уголь был возвращен. В этих случаях были оформлены акты и совместно с компания „Узбекуголь“ некачественная угольная продукция заменена на качественную», — сказал замминистра.

Замглавы МДО указал, что в настоящее время проводится повторная проверка качества угля. При обнаружении некачественной продукции будет составлен акт и приняты меры по устранению недостатков.

Ранее Министерство энергетики сообщило, что планирует ввести ограничения по времени работы на газовых заправках Ташкента и других областей, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение газом населения и соцобъектов.

По данным Государственного комитета по статистике, за первые девять месяцев года производство газа снизилось почти на 20%, с 44,8 млрд до 36 млрд кубометров, газового конденсата — на 35%, с 1,5 млн до 1 млн тонн, угля — на 3%, с 2,7 млн до 2,6 млн тонн.

Представитель предприятия «Худудгазтаъминот» Абдусаттор Каюмов ранее сообщал, что снижение экспорта газа не помогло увеличить поставки газа на внутренний рынок, поскольку потребление газа растет из-за строящихся многоэтажных домов, где проводится не централизованное отопление, а локальное.