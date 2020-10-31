Новый торгово-досуговый квартал Alfraganus — это тысячи вариантов самого разнообразного шопинга и организации качественного досуга в центре столицы.

Компания Bizning Uylar Development готовится к старту продаж коммерческих помещений нового торгово-досугового квартала в Мирабадском районе Alfraganus.





Alfraganus — это потрясающие возможности для развития и организации различных сфер предпринимательства: розничной торговли, точек общественного питания, сферы услуг, развлечений и прочих. В его основу легли функциональность, креативность, новаторские идеи, элементы культуры, технический прогресс и природные объекты.

Масштаб и нестандартный формат Alfragranus смогут удовлетворить даже взыскательных клиентов. Живописные зеленые улочки с одно- и двухэтажными строениями в стиле восточного базара привлекут огромный ежедневный поток посетителей. Возможность круглый год сочетать прогулки под открытым небом с качественным шопингом или праздным досугом — одно из важнейших преимуществ нового центра. Alfraganus — это место для всех и каждого. Не важно, сколько лет, какова цель визита — Alfraganus никого не оставит равнодушным и подарит приятное ощущение праздника жизни.





Предпринимателей здесь ждут восемь тематических зон для различных секторов бизнеса. В зависимости от специфики можно выбрать подходящий формат, этаж, зону, остекление и планировку.

На этапе старта продаж коммерческие помещения будут реализовываться по привлекательной цене. По оценке независимых специалистов в области недвижимости, на момент запуска проекта в эксплуатацию капитализация проекта составит 30%.

Не стоит упускать возможность выгодно инвестировать на гибких и привилегированных условиях.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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