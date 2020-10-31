Instagram
Telegram
31 октября и 1 ноября
Что делать на выходных
в Ташкенте?
Отметить самый противоречивый для нас праздник, отвести всех детей сразу на самую большую детскую площадку и искренне им позавидовать, насладиться вновь теплыми деньками и многое другое для ваших классных выходных!
Роскошная Энн Хэтэуэй на большом экране
Да еще в образе Величайшей Самой Главной Ведьмы
Омар Си в главной роли в комедии для родителей
Или посмотрите дома 4 фильма для борьбы с осенней хандрой
реклама
В парке "Наруз" снова устраивают арт-базар
На зрелище можно посмотреть своими глазами
Сводите своих мальчишек в "Парк Победы"
Или познакомьте их с лошадьми
Сходите на масштабную Поп-арт выставку «Изоляция 2020»
реклама
Сводите детей в Luna Park
Да-да, он большой, крутой и здесь интересно детям всех возрастов
В Marc Cain новая яркая осенняя коллекция
А в Designed for fitness скидки до 65%
реклама
Время расслабиться и порадовать себя пельмешками
Или равиоли, хинкали, варениками с вишней
Вспомните молодость под вокал Тахира Садыкова
Или насладитесь живой фортепианной музыкой
Посетите «Кошмар на улице Fabis»
Или Cosplay Party в John Jameson Irish Pub
реклама
Устройте себе настоящие традиционные кулинарные выходные
В этом вам поможет кулинарный журнал Zira №5
Также в продаже №4 с блюдами для национальных праздников
И всего 10 последних Новогодних журналов №3
реклама
Вот тут классное интервью с фотографом Улугбеком Джураевым
Здесь 7 жизнеутверждающих книг, оставляющих теплоту в душе
5 ожидаемых книжных новинок сентября
Как побороть депрессию: 6 книг с примерами и заданиями
Топ книг о том, как улучшить самооценку и развить уверенность в собственных силах
реклама
Контакты редакции
Реклама
© 2005-2020 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz
Facebook
Instagram
Telegram