С 30 октября на территорию Узбекистана начал поступать теплый воздух с районов Ирана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По стране повсеместно наблюдается солнечная погода со слабыми ветрами. К середине дня воздух прогреется до +15…+18 градусов, в южных районах до — +23 градусов.

В ближайшие выходные теплый воздух с районов Ирана продолжит поступать на территорию Узбекистана. Это повлияет на дальнейший рост температуры воздуха, отмечают синоптики.

Ночные заморозки сохранятся лишь в отдельных горных и высокогорных районах. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7 градусов, а днем — +17…+22 градусов, в южных районах — до +25 градусов.