Эмомали Рахмон, переизбранный в пятый раз президентом Таджикистана, принеc присягу на верность Конституции и народу страны, сообщила ASIA-Plus.

После вручения Эмомали Рахмону символов главы государства — штандарта, знака, ордена «Ситораи президенти Точикистон» (Звезда президента Таджикистана) первой степени и удостоверения президента, он присягнул на верность народу и Конституции страны.

Напомним, на президентских выборах 11 октября Эмомали Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,39%.