23 октября примерно в 7:30 водитель ВАЗ-2101 сбил несовершеннолетнего мальчика на улице Глинка в Яккасарайском районе Ташкента, сообщил «Газете.uz» следователь следственного управления УВД Ташкента Шохрух Тураев.

Водитель А. Р. (1989 года рождения) на скорости 70 км/ч совершил наезд на 7-летнего Т. М., когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик скончался в тот же день в больнице.

В отношении А. Р. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Напомним, в августе на улице Юнусота в Юнусабадском районе Ташкента водитель Cobalt в состоянии алкогольного опьянения наехал на ребенка, который с мамой переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП Тимур Чеховский, которому было 2,5 года, получил телесные повреждения и скончался в больнице. Отец мальчика Евгений Чеховский своими усилиями обновил «зебру» и знак и начал собирать подписи для установки светофора, чтобы предотвратить будущие смерти.

В сентября Ферганская область начала массово внедрять приподнятые пешеходные переходы. Эту простую и недорогую практику, десятилетиями применяемую во всем мире, спасая человеческие жизни, до сих пор отказывались широко внедрять в Узбекистане.