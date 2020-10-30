Порой так хочется выйти с чашкой кофе на балкон, встретить рассвет нового дня и насладиться свежим воздухом. Сейчас появилась отличная возможность. Компания FDG представляет 18 квартир с двумя балконами в жилом комплексе Riverside.

Квартиры располагаются в четвертом и пятом блоках жилого комплекса, а их площадь составляет 76 кв. м. Также они обладают двумя балконами площадью 4 кв. м. А гибкие условия рассрочки помогут подобрать подходящую квартиру в современном ЖК Riverside.





Преимущества планировки

В трехкомнатных квартирах есть множество особенностей:

инновационная SMART-планировка — максимально удобна и эргономична для взрослых и детей;

наличие собственной прачечной — стиральная машина и бельевые корзины не будут занимать место в ванной комнате;

мастер-спальня с собственным санузлом и отдельным балконом — отлично подойдет для супружеских пар;

много места для хранения вещей — в планировке предусмотрены ниши для установки шкафов;

большая гостиная, объединенная с кухней — подойдет даже для вечеринок с друзьями.

Эта квартира создана для тех, кто любит простор и комфорт. Она отлично подойдет для семьи с одним или двумя детьми. Такая планировка станет оптимальным выбором для тех, кто предпочитает отдыхать на свежем воздухе и ценит личное пространство.

Варианты оформления балкона

Наличие двух балконов расширяет возможности создания уютной зоны отдыха. Компания FDG подобрала три стильных варианта оформления балкона.

Настоящий домашний уют для приятных теплых вечеров. Днем на таком балконе можно почитать книгу и выпить вкусный кофе, а вечером организовать романтический ужин при свечах.





Балкон в стиле хай-тек отлично подойдет для любителей минимализма. Разместив здесь кресло-качалку, можно любоваться видами на внутренний двор.





Мини-оранжерея подойдет для любителей комнатных цветов. Поставив небольшую этажерку, можно ухаживать за рассадой, попивая чай с мятой и чабрецом.





Стоимость

Компания FDG предлагает следующие условия для приобретения трехкомнатной квартиры площадью 76 кв. м:

при первоначальном взносе 30%: стоимость квартиры — 492 млн сумов; размер первоначального взноса — 147,62 млн сумов; ежемесячные выплаты — 19,13 млн сумов; рассрочка — 18 месяцев.

при первоначальном взносе 50%: стоимость квартиры — 476,33 млн сумов; размер первоначального взноса — 238,16 млн сумов; ежемесячные выплаты — 13,23 млн сумов; рассрочка — 18 месяцев.

при первоначальном взносе 70%: стоимость квартиры — 460,6 млн сумов; размер первоначального взноса — 322,42 млн сумов; ежемесячные выплаты — 7,68 млн сумов; рассрочка — 18 месяцев.

при 100% оплате: стоимость квартиры — 437 млн сумов.



Также в компании FDG действует индивидуальная программа гибкой рассрочки. Все подробности можно узнать в отделе продаж.

Указанная стоимость актуальна до 10 ноября. Доступно всего 18 квартир.

Телефон для справок: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: riverside.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @fdg_uz

Facebook: fb.com/FirstDevelopmentGroup

На правах рекламы.