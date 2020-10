В Узбекистане будет реализована программа «Продвижение качества лекарственных средств плюс» (Promoting the Quality of Medicines Plus). Меморандум о ее реализации 29 октября подписали Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения и Агентство США по международному развитию (USAID). Подписи под документом поставили директор Фармагентства Сардор Кариев и и. о. директора миссии USAID в Ташкенте Ребекка Блэк.

Как сообщила пресс-служба посольства США, программа окажет техническую помощь Фармагентству в укреплении регуляторного потенциала, обеспечении прозрачности и подотчетности, управлении системами обеспечения качества лекарственных средств, защите безопасности пациентов и в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.

В рамках программы будет создан соответствующий международным стандартам Инспекторат по надлежащей производственной практике для обеспечения работы фармацевтических производителей в соответствии с международными стандартами.

В апреле прошлого года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дальнейших мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики в 2019—2021 годах», который направлен на удовлетворение спроса на лекарственные средства и изделия медицинского назначения за счет развития отечественного производства.

USAID с 2014 года оказывает поддержку частному сектору в Узбекистане для повышения безопасности противотуберкулезных лекарственных средств. «Поскольку Узбекистан переходит на внутренние закупки противотуберкулезных препаратов, важно, чтобы противотуберкулезные препараты, производимые на местном уровне, соответствовали международным стандартам качества», — отмечается в сообщении посольства США.

Пятилетняя программа «Продвижение качества лекарственных средств плюс» реализуется USAID и Фармакопейной конвенцией США и направлена на устойчивое укрепление систем обеспечения качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения в странах с низким и средним уровнем дохода.