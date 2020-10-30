PRO-tuning является официальным дилером Seven Force, HEXIS Bodyfence, BA-PRO и Fi-Exhaust в Узбекистане. Компания использует только профессиональное европейское оборудование для диагностики, перепрограммирования (чип-тюнинга) ЭБУ и сервисного обслуживания автомобилей. Мастера PRO-tuning прошли специальное обучение в дилерском сервис-центре Seven Force в Москве и PP-performance в Абу-Даби (ОАЭ).

Seven Force — одна из ведущих компаний по тюнингу и доработке автомобилей как для соревнований по драг-рейсингу, так и для эксплуатации в городских условиях.

PRO-tuning является дилером Seven Force и предлагает услуги тюнинга Stage 1, 2, 3 на автомобили Audi, Škoda, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Nissan и так далее.

Hexis BodyFence — это защитная антигравийная пленка с использованием новейших разработок. Она надежно защитит автомобиль от царапин, гравия и других абразивов. Пленка обладает высокой степенью прозрачности, просто наносится и имеет улучшенную глянцевую поверхность. Ее преимущества:

Прочность. Пленка защищает лакокрасочное покрытие от сколов при попадании камней, царапин и потертостей при мелком ДТП. Восстановление. При появлении царапин, потертостей пленка восстанавливается после промывки горячей водой или под действием солнечных лучей. Очищение. Hexis Bodyfence содержит в своем составе гидрофобный компонент, отталкивающий влагу и грязь с поверхности. Прозрачность. Пленка не будет искажать цвет и не изменит первоначальный внешний вид автомобиля. Долговечность. Производитель дает длительную гарантию — до 10 лет — на пожелтение и растрескивание пленки Bodyfence.





PRO-tuning также является дилером Hexis Bodyfence и использует ее для оклейки автомобилей. Компания предлагает эту продукцию для других студий по авто-детейлингу в Узбекистане.

PRO-tuning обладает нагрузочным диностендом от компании BAPRO (Италия). BAPRO (Италия) — надежный мировой производитель динамометрических стендов.





В компании PRO-tuning также осуществляют замер мощности и настройку стандартных или гоночных автомобилей на нагрузочном диностенде BAPRO. Услуга замера мощности лошадиных сил и крутящего момента доступна для всех желающих.

Fi-Exhaust — правильный выхлоп не должен быть громким, он должен звучать. Спортивный выхлоп от FI-Exhaust PRO-tuning доставит и установит по низким ценам. Компания имеет хорошие дилерские скидки и налаженную поставку.





Компания PRO-tuning также делает прошивку собственной разработки для всей линейки GM Uzbekistan трех типов: АИ-80, АИ-91−92, АИ-95.

Как измерить эффективность прошивки?

Чтобы наглядно понять, сколько лошадей и крутящего момента прибавила прошивка, PRO-tuning делает замер до и после. Компания использует швейцарское оборудование Insoric, Dragy и диностенд BAPRO. Измерительный модуль фиксирует мощность на колесах, мощность двигателя, ускорение, максимальный крутящий момент. Более того, произвести оплату можно после тестовой поездки.

Что такое Stage 1 и Stage 2?

Stage 1 — это перепрограммирование блока управления двигателем без вмешательства по железу.

Stage 2 — это перепрограммирование блока управления двигателем, доработка впуска (обычно спортивные фильтры), а также тюнинг выпуска (выхлопной системы).

Устанавливается ли физический чип при чип-тюнинге автомобиля?

Нет, никакого физического чипа компания не устанавливает на автомобиль. Это больше программирование. При желании владельца в автомобиль всегда можно вернуть в заводские настройки.





Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 93−542−22−67, (+998) 99−007−33−77.

Подробно ознакомиться с проектами компании PRO-tuning можно в соцсетях.

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