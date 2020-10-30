«Агробанк» в сотрудничестве с Visa вновь раздает подарки действующим и новым клиентам.

В ноябре будут разыграны следующие призы:

два ноутбука;

два электросамоката;

два смартфона;

двое смарт-часов;

две электронные книги;

два Smart TV.

Для участия в акции достаточно:

быть обладателем карты Visa от «Агробанка»;

с 15 октября по 14 ноября совершить покупку на сумму не менее 5 долларов США через Visa от «Агробанка». Для выигрыша суперприза сумма покупки должна составлять не менее 75 долларов США.

20 ноября с помощью генератора случайных чисел будут объявлены результаты второго конкурса.

Акция продлится до 31 марта 2021 года. Суперпризом станет автомобиль Spark.

Подробная информация об акции доступна по ссылке.

Оставить заявку на открытие бесплатной карты Visa можно в мобильном приложении Agrobank Mobile или на сайте.

На правах рекламы.