Хокимиятом Паркентского района создана комиссия для оказания помощи жителям садово-виноградарского товарищества (СВТ) «Авиастроитель», пострадавшим от прорыва цистерны с водой, сообщила 27 октября пресс-служба администрации Ташкентской области.

Утром 20 октября прорвало одну из трех цистерн (объемом 2000 кубометров), обеспечивающих почти 630 домов СВТ питьевой водой. В результате затоплено 17 дачных участков, серьезно пострадали 7 участков, расположенных рядом с цистерной. «Газета.uz», чей корреспондент побывал на месте, подробно описывала масштаб разрушений.

В сообщении областной администрации отмечается, что причиной аварии стала потеря прочности металлических конструкций цистерны, которая нуждалась в ремонте.

В состав комиссии вошли первый заместитель хокима Паркентского района, главный архитектор района, сотрудники финансового отдела, отделов Министерства по поддержке махалли и семьи, кадастра, жилищно-коммунального хозяйства, центра занятости.

«Они совместно с председателем и членами товарищества определят размер ущерба. Разумеется, будут приняты меры по ремонту поврежденных зданий и сооружений дачных участков», — заверили в хокимияте области.

Кроме того, предприятия районных электрических сетей, газоснабжения и водопровода приступили к реконструкции коммуникаций в пострадавших домохозяйствах, отмечается в сообщении.

«Газета.uz» связалась с собственниками дачных участков Кирой Доброскок (дом №497) и Баходыром Алимовым (дом №495). По их словам, помощь пока никто не оказал.

«Даже ни одного документа [о случившемся] еще никто не предоставил. В первый день было много людей, но их интересовала причина случившегося. Что касается нашего ущерба, документально у нас ничего нет. Никто не спрашивал, что у нас было, не делали опись и т. д. », — сказала Кира Доброскок.





По словам Баходыра Алимова, он ничего не знает о помощи от хокимията. Он уже восстановил забор и ворота, а также вставил недостающие стекла за свой счет.

Председатель СВТ Улугбек Абдуллаев сообщил «Газете.uz», что после подсчета ущерба он направит смету в хокимият района. По его словам, дачные участки будут восстановлены и отремонтированы за счет средств спонсоров или бюджета.

«Пока только ущерб по домам считаем. Это не касается цистерны», — отметил Улугбек Абдуллаев.

Три цистерны СВТ «Авиастроитель» были сооружены в 1977 году. Ранее Улугбек Абдуллаев сообщал, что при установке водосборников предприятие давало 20-летнюю гарантию на эксплуатацию емкостей.