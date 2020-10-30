Агентство по защите прав потребителей запустило Telegram-бот @dorinarx_bot, в котором можно узнать предельные розничные цены на лекарства, сообщила пресс-служба ведомства.

«В последнее время в аптеках наблюдается дефицит и искусственное завышение стоимости на ряд лекарственных средств, потребители жалуются на необоснованно завышенные цены на противовирусные и жаропонижающие препараты», — отметили в агентстве.

С помощью бота потребители смогут узнать торговое, международное и непатентованное наименование препарата, дозировку, вид упаковки, производителя и предельную розничную цену лекарства.

В агентстве подчеркнули, что согласно законодательству оптовая и розничная реализация лекарств и медицинских изделий, как импортных, так и местных, осуществляется с применением предельных торговых надбавок, определяемых независимо от числа посредников, участвующих в поставках. Для оптовой реализации надбавка может быть не более 15% от покупной стоимости, для розничной реализации — не более 20% от оптовой цены.

Если потребитель обнаруживает цену лекарства выше его предельной розничной стоимости, он может обратиться в Агентство по защите прав потребителей по телефону доверия 1159 и через сайт consumer.uz, подчеркнули в ведомстве.