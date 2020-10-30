В социальных сетях 29 октября распространилась видеозапись, на которой мужчина, называющий себя атеистом, оскверняет Коран.

В Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что личность мужчины на записи установлена, и он привлечен к доследственной проверке. Уточняется, что это не житель Мингбулакского района Наманганской области Шерзод Турдиев, о котором писали в соцсетях.

По итогам проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 156 (возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды) Уголовного кодекса. Ведется следствие, по результатам которого будет предоставлена дополнительная информация, отметили в МВД.

В Управлении мусульман Узбекистана категорически осудили действия мужчины. «Это бесчеловечное деяние не соответствует ни какому-либо вероучению, ни здравому смыслу, ни принципам человечности», — говорится в заявлении.

В управлении вновь подчеркнули, что реагировать на такие случаи следует не агрессивно, а разумно, напомнив об уголовной ответственности за намеренные действия, направленные на возбуждения вражды, нетерпимости или розни по национальным, расовым, этническим или религиозным признакам.

Днем ранее МВД призвало пользователей соцсетей не распространять радикальные, религиозно-экстремистские и несвойственные исламской религии идеи, а журналистов и блогеров — проверять информацию. С таким же призывом выступил директор Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев.