Каждый год в конце октября противостояние либералов-прогрессистов и охранителей «традиционных» ценностей всплывает в медийной повестке в связи с празднованием Хэллоуина. Новый ковидный мир может добавить в эти традиционные дискуссии новые краски и впечатления.

Сильно не совру, если напишу, что о самом наличии Хэллоуина в Узбекистане знают, в основном, граждане молодого возраста. При этом спрос на атрибутику и коллективные посиделки учащенно бьется преимущественно на ташкентских базарах и точках общепита, большая же часть страны особого энтузиазма по этому поводу не испытывает.

Тем не менее, хорошо известно, что любая тема борьбы условного прогресса со столь же условным консерватизмом очень хорошо подается в информационную ленту, если в ней задействовать наши лучшие столичные умы, потравленные западной «заразой». Что душой кривить, автор этих строк лет пять назад чудом избежал длительного времяпровождения в одном из столичных РОВД, когда антихэллоуинские рейды еще были популярны при прежней власти. Так что успел, что называется, «повариться в теме».

На мой взгляд, бороться патрульно-постовыми методами против Хэллоуина — не более эффективно, чем спасать деревню от комаров, обнеся местное болото сеткой рабица. За последние годы наверху вроде бы поняли, что уже давно есть самое простое и верное средство — не обращать ни малейшего внимания. Как говорится, кто в юности не перебесится, тот в старости с ума сойдет.

Другое дело — интернет. Вот где страсти кипят повсеместно, как только даты «припекают». Хэллоуин каким-то непостижимым образом оказался рядом с другим бывшим советским праздником-антиподом — Днем рождения комсомола, который отмечался 29 октября. И это вполне символическое совпадение.

Нет, молодому поколению до таких исторических проекций дела нет вовсе. Я о тех, кто постарше. Для кого когда-то падение Советского Союза оказалось не только потерей работы, денег, но и важных нравственных ориентиров. По сути, сегодняшние охранители традиций и критики пришлых ценностей по-прежнему испытывают фантомные боли. Их нервная реакция на черные хэллоуинские одежды и подсвеченные тыквы — это и есть демонстрация неуверенности и архаизация любого культурного опыта.

Величайший академик-филолог Сергей Аверинцев рассуждал: дьявол все время предлагает нам на выбор в зажатых кулаках: что выберешь — то, что в левой или в правой? Единственный верный ответ — отказаться от любого выбора. Тем более что и выбор-то несопоставимый — духовные скрепы или повод для костюмированной вечеринки.

Где же здесь автор увидел связь с ковидом? Пандемия на время парализовала не только экономику и жизнь, но и нашу способность с оптимизмом смотреть в будущее. Ковид не знает различий между нациями, религиями, типами экономических моделей. Инфекция не выбирает между теми, кому нравятся корейские, турецкие или узбекские сериалы. Напротив, коронавирус показал, что Узбекистан — часть глобального мира. И у нас совершенно нет возражений, что против болезни наши врачи борются вместе с китайскими, турецкими и российскими медиками. Потому что важнее идеологического иммунитета все-таки оказывается иммунитет против инфекции настоящей. В этой ситуации праздники становятся способом найти новые поводы для радости в нашей трудной жизни. Безо всякой идеологической подоплеки.

Сегодня столь «чужой» для нас карнавал Хэллоуина может стать поводом для сетевой перебранки, но хотелось бы — чтобы он стал причиной для радости. Нет, я не о том, что в образе светящейся тыквенной головы мы обретем какие-то важные ценности. Я о том, что люди вольны сами выбирать, как им веселиться. Пусть в случае с Хэллоуином этих людей не так много, но они такие же граждане Узбекистана. Может, только чуть отличаются от остальных в своем подражательстве. А для всех мы еще придумаем новые общенациональные праздники. Думаю, поводы всегда найдутся.

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